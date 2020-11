Nieuws Verhoogde waakzaamheid aan Joodse instellingen "Terroristen niet te gemakkelijk maken"

De aanslag in Wenen gisteravond heeft er toe geleid dat ook in Antwerpen extra politie wordt ingezet en de waakzaamheid rond joodse instellingen verhoogd is. De Weense aanslag, waarbij intussen vijf doden zijn gevallen, vond plaats in de buurt van een synagoge. Burgemeester Bart De Wever en de joodse gemeenschap vragen Defensie intussen om de aanwezigheid van militairen in Antwerpen te behouden.