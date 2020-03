Verjaardag vieren of tête-à-tête in virtueel café en wakker worden met een kater

Het weekend gaat van start. En voor velen betekent dat op vrijdag aperitieven of een café- of restaurantbezoek. Normaal zou ik zeggen: dat kan nu niet meer. Maar jawel, dus, het kan nog wel virtueel. Vrienden en familie zoeken elkaar nu massaal op via Skype of Whatsapp om samen iets te drinken of gezellig bij te kletsen vanop afstand. Onze collega Lynn Gilot ging zelf virtueel op café in de bruine kroeg 't Anker.