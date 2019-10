Verjaringstermijn kindermisbruik wordt opgeheven

Wie een kind of een minderjarige misbruikt, zal daar voor voortaan de rest van zijn of haar leven voor vervolgd kunnen worden. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van N-VA kamerlid Valerie Van Peel uit Kapellen en sp.a-voorzitter John Crombez, dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie justitie van het parlement. Veel slachtoffers komen pas jaren na het misbruik met hun verhaal naar buiten. Die feiten zullen -eens ze wet worden- niet meer verjaren.