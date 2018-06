Verjonging op kieslijst Vlaams Belang

Er is een nieuwe partij in Boechout die opkomt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. 't DORP wil de inwoners van Boechout meer inspraak bieden, en hen zelf mee laten schrijven aan het partij-programma. Eén van de initiatiefnemers is acteur Filip Peeters. Of hij de lijst zal trekken, dan wel kandidaat-burgemeester is, wordt pas na de zomer duidelijk.