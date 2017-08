Verkeer in Antwerpen verloopt opnieuw moeizaam

Er wordt gewerkt aan de stiptheid van de Waterbus. Want de catamaran die over de Schelde vaart tussen Hemiksem en het Steenplein in Antwerpen loopt nogal wat vertraging op. Omdat er ook andere schepen aanmeren op dezelfde plaatsen als de Waterbus. De pendeldienst blijft trouwens even populair, ook nu de Waterbus betalend is. Er voeren deze maand al meer dan 7000 passagiers mee.