Verkeer komende uit de Guido Gezellestraat en Helststraat kan morgen A12 niet kruisen

Alweer verkeersellende voor wie vandaag in de Waaslandhaven moest zijn. Want door een ongeval in de Beverentunnel was het er lang aanschuiven. En de hinder sleept wellicht de hele dag aan. Het AWV, het Agentschap Wegen en Verkeer, kondigt vandaag aan dat het maatregelen neemt, om het aantal ongevallen in die tunnel terug te dringen.