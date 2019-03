Verkeer op E17 vrijdagnacht over één rijstrook richting Gent

Er is een oplossing in de maak voor de gevaarlijke zwarte kruispunten op de A12. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de komende dagen de lichten beter afstemmen. Ook op het kruispunt waar vanmorgen een voetganger om het leven is gekomen. Een aantal conflictpunten worden al snel aangepakt, zegt schepen voor mobiliteit van Aartselaar Bart Lambrecht.