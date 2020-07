Verkeer over nieuwe Theunisbrug vanaf 8 juli

De Gabriël Theunisbrug wordt momenteel volledig vernieuwd. Tussen 4 en 8 juli wordt het verkeer van de oude naar de nieuwe brug verplaatst. Vanaf 8 juli zullen auto's en fietsers over de nieuwe Theunisbrug kunnen rijden. Tram 5 pas vanaf 9 juli.

Voor autoverkeer, fietsers en voetgangers is de hinder minimaal. Zij kunnen over de oude brug blijven rijden. Op woensdagochtend 8 juli wordt het verkeer omgezet naar de nieuwe brug. Het tramverkeer wordt die periode volledig onderbroken. Er rijden van 4 tot en met 8 juli geen trams over de Theunisbrug.

Zodra het verkeer over de nieuwe bruggen rijdt, start de afbraak van het resterende deel van de oude brug. In het weekend van 11 en 12 juli wordt dag en nacht doorgewerkt en verdwijnt meteen het grootste deel.

Enige lawaaihinder is mogelijk. De sloop kan je volgen via een livestream op www.theunisbrug.be of op de Facebookpagina van De Vlaamse Waterweg nv.

(bericht en afbeelding : Stad Antwerpen)