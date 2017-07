Verkeer rond Antwerpen zit muurvast

Op vrijdag is het altijd erg druk op de wegen in en om Antwerpen. Vooral tijdens de avondspits. Dat begon al vanmiddag. Toen al stonden vooral richting Gent lange files. Onder hen heel wat Nederlanders, die op weg zijn naar het Zuiden.



De vertragingen aan de Kennedytunnel richting Gent liepen al makkelijk tot een uur op. Op de E313 is er sinds vier uur een half uur vertraging. Er zijn veel vakantiegangers op de baan. Tegelijk zijn er ook ongevallen gebeurd. Op de E19 in Kontich was er een botsing die de weg grotendeels versperde. En door een dodelijk ongeval in Meise was de A12 in de richting van Brussel volledig versperd. Wie van Antwerpen naar Brussel wou, nam best de E19