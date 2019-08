Verkeerscontrole in Merksem : 33 bestuurders negeren verkeersborden

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord controleerde op asociaal rijgedrag op onder meer de brug aan het Sportpaleis, de Brug Van den Azijn, de Lambrechtshoekenlaan, de Sint-Bartholomeusstraat en de fietsbrug aan de Campinastraat.

15 bestuurders overschreden de volle witte lijn. Vier reden door het rode stoplicht. Eén bestuurder had zijn gsm in de hand terwijl ie achter het stuur zat. 33 bestuurders negeerden de verkeersborden die een te volgen rijrichting aangeven. Eén automobilist reed over het voetpad en kreeg daar een bekeuring voor. Een bromfietser klasse B kreeg een proces-verbaal omdat hij over de brug IJzerlaan reed ondanks het verbod voor zo'n voertuigen.