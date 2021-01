Verkeerscontrole in Merksem en op de Luchtbal

Het wijkteam van Merksem en Luchtbal hield gisteren een controle op verkeersinbreuken.

De politie verbaliseerde gisteren drie mensen omdat ze het rode of oranje verkeerslicht voorbij reden. Het team nam ook 32 bestuurders in overtreding omdat ze onder meer de verkeersborden D1 ,D3 en C31 negeerden. Allen borden die het verkeer in een verplichte rijrichting sturen, of een bepaalde richting net verbieden. Er is ook een bestuurder betrapt die aan het gsm'en was tijdens het rijden. Verder heeft het team nog 16 GAS-pv's uitgeschreven voor allerlei parkeerovertredingen. En 23 bestuurders reden met een defecte verlichting, waarvoor ze een waarschuwing kregen.

(foto Politie Antwerpen)