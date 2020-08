Verkeerscontrole in verschillende plaatsen in Deurne

Het wijkteam van de Unolaan heeft gisteren samen met het verkeersondersteuningsteam (VOT) Oost gewerkt op verkeersoverlast in Deurne-Noord. Ze bouwden twee controleposten op.

Aan de Ter Heydelaan kregen ze te maken met een Nederlander die geen geldige documenten kon voorleggen. Wegens het vermoeden van niet verzekerd rijden, liet de politie de wagen takelen. Plots kon de man wel papieren voorleggen en was een takeling niet meer nodig. Hij kreeg wel een proces-verbaal van inschrijving en een fiscaal pv omdat de betrokkene in België ingeschreven staat, maar met een Nederlands voertuig reed zonder wettelijke voorschriften. Ook de kosten van het aanrijden van de takelwagen zal hij moeten vergoeden. Iemand die zijn veiligheidsgordel niet droeg, werd gecontroleerd. De man kon geen identiteitskaart voorleggen en bleek illegaal in ons land te verblijven. Na contact met de dienst vreemdelingenzaken, bracht de politie de man over naar het gesloten centrum in Steenokkerzeel.

Ook in de Lakborslei ter hoogte van het Rode Kruisplein vatte de politie post. Daar betrapte de inspecteurs een dame die zich ook verplaatste met een buitenlands voertuig zonder voorschriften. Ook zij mag zich verwachten aan een proces-verbaal van inschrijving en een fiscaal proces-verbaal. Twee personen reden rond zonder een geldig rijbewijs. Eén bestuurder leek onder invloed van drugs te rijden. Na een positieve test, trok de politie zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen in. De bestuurder kende het klappen van de zweep, het was niet zijn eerste keer. Alles samen zijn gisteren 53 auto's en 58 personen gecontroleerd.

(archieffoto lokale politie Antwerpen)