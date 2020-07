Verkeerscontrole in wijk 2060

verkeersondersteuningsteam van de regio City controleerde zondagnamiddag in de directe omgeving van het Sint-Jansplein. In de Constitutiestraat werd er aandacht besteed aan de nieuwe parkeerregeling.

Op het Sint-Jansplein werd een voertuig in beslag genomen dat onverzekerd rondreed. 2 personen reden rond met een voorlopig rijbewijs maar hadden toch passagiers in de wagen. Een andere bestuurder reed tegen de richting. In de Constitutiestraat werden 4 voertuigen getakeld die geparkeerd stonden in een zone voor laden en lossen.