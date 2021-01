Verkeerscontroles en controle op pakjesdiensten

Gisteren heeft het verkeersondersteuningsteam Centrum samen met hun collega's van Dia-Isra (De dienst DIA/ISRA richt zijn werking specifiek op het Antwerpse diamantkwartier) verkeerscontroles gehouden. De politie had ook aandacht voor pakjesbezorgers. Want door de drukte in de sector willen ook anderen zich op dat terrein begeven zonder de juiste regels hierrond te volgen.

110 voertuigen en 119 mensen zijn gecontroleerd. Vier personen hadden geen rijbewijs bij. Een vijfde zonder rijbewijs beschikte gewoon niet over het document. Twee voertuigen waren niet ingeschreven en twee niet gekeurd. Drie hadden het keuringsattest niet bij. Drie bestuurders hadden geen vervoersvergunning of hadden het niet op zak. Twee bestuurders waren aan het gsm'en. Zeven keer is een parkeerovertreding vastgesteld.

(foto : Politie Antwerpen)