Verkeersdrukte neemt toe

De verkeersdrukt op de wegen neemt opnieuw toe. Juli was een erg rustige maand, maar voor veel mensen is de vakantie achter de rug en daarom neemt het aantal auto's op de wegen deze maand opnieuw toe.

Volgens het Vlaams verkeerscentrum is het een normale toename. "Het bouwverlof is voorbij en heel wat mensen gaan terug aan het werk. Grote problemen in Antwerpen zijn er nog niet, het grote kantelmoment is eind september, begin oktober" zegt peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Als het hoger onderwijs er terug aan begint en het wordt nat en mistig, dan kan je er vanop aan dat de files weer serieus zullen aanlengen. Dan zal ook de impact van de werken in en om Antwerpen duidelijk zijn.