In Schilde is er door een groot waterlek verkeershinder op de Liersebaan.

Het lek ontstond afgelopen nacht. Het water spoot uit de grond en duwde de straattegels omhoog. Er is veel zand weggespoeld en het trottoir is verzakt. De Liersebaan werd afgesloten voor de herstellingswerken. Die zijn nog aan de gang. Het zal dus nog even druk blijven op en rond de Liersebaan in Schilde.

(Foto: GvA - BFM)