Verkeershinder op de Ring door wateroverlast

Aanschuiven was het vanmiddag op de Antwerpse Ring in de richting van Gent, door wateroverlast in Borgerhout. De Ring stond er zo goed als onder water, omdat een pompstation was uitgevallen.



Door de serieuze verkeershinder werd de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij gemaakt. Alleen de linkerrijstrook bleef twee uur lang open voor het verkeer. Er ontstond al snel een file tot in Merksem. De Antwerpse brandweer kwam ter plaatse, net als een inspecteur van het Agentschap Wegen en Verkeer. Eén van twee pompstation die het regenwater moest verwijderen bleek met een stroompanne te zitten. Om half vijf begon het water op de rijweg terug te zakken. De problemen zijn nu achter de rug. De brandweer blijft nog wel stand-by.