Verkeersweek gaat van start in secundaire scholen

In twintig secundaire scholen wordt er dit jaar een verkeersweek georganiseerd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Leerlingen leren dan nadenken over veiliger verkeer. Tijdens diverse activiteiten ontdekken de jongeren: hoe ze een fiets kunnen herstellen, wanneer ze hun lichten moeten opzetten en hoe ze veilig in het verkeer kunnen fietsen. Het is de bedoeling om hun verkeersbewustzijn te verhogen. In totaal worden zo'n duizend leerlingen bereikt met de verkeersweek. Maar dat aantal zou volgend jaar moeten stijgen. Want dan zou de verkeersweek uitgebreid moeten worden naar dertig scholen.