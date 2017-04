Verkeersweken laten jongeren nadenken over veilig verkeer

Van 18 tot 28 april organiseert het district Merksem de ‘Verkeersweken’ voor de leerlingen van de secundaire scholen. Aan de hand van een workshop over fietsonderhoud, een fietsquiz, een infosessie over risico’s op de baan, een tuimelwagen en nog veel meer, wordt het verkeersbewustzijn van schoolgaande jongeren versterkt en worden ze aangespoord om na te denken over veilig gedrag in het verkeer. De Verkeersweken zijn een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Vlaamse overheid.

Tijdens de Verkeersweken in Merksem werken 5 scholen rond verkeer met workshops, quizzen en infosessies. Het aanbod is afgestemd op de leeftijd van de jongeren. Zo is er voor leerlingen uit de eerste graad vooral aandacht voor fietsveiligheid en het herkennen van risico’s voor kwetsbare weggebruikers. Leerlingen uit de tweede graad krijgen informatie over de dode hoek en de risico’s van afleiding in het verkeer. Voor de derde graad zijn er vormingspakketten over rijden onder invloed, gordeldracht en snelheid.

De 5 deelnemende scholen zijn Sint-Eduardus (1ste graad), Stella Maris (3de graad), Atheneum MXM (1ste graad), Sint-Ludgardis (2de graad) en JOMA (1ste graad).

Voor de 1ste graad staat concreet het volgende op het programma: workshop fietsfabriek (een actieve workshop rond fietsonderhoud), workshop ‘velovaardig’ (praktijkgericht veilig fietsen) en een fietsquiz (quiz over de wegcode voor fietsers). De 2de graad krijgt de workshop ‘focus op de weg’ (bewustwording gevaren van verkeer), de online-verkeerstoets Mobibrein en een infosessie over de dode hoek. De 3de graad krijgt informatie over rijden onder invloed (fabels van feiten scheiden aangaande alcohol en drugs in het verkeer) en over risico’s op de baan (risicoperceptie, snelheid, vermoeidheid en passagiers). Ook krijgen ze een quiz voorgeschoteld over o.a. het behalen van een autorijbewijs en de kennis van de wegcode. De VSV komt bovendien langs met een tuimelwagen waarin de leerlingen proefondervindelijk kunnen ervaren waarom de veiligheidsgordel zo belangrijk is.

Sinds begin 2017 biedt de VSV alle gemeenten, politiezones en scholengroepen in Vlaanderen de mogelijkheid om per graad een Verkeersweek te bestellen. De VSV baseert zich daarbij grotendeels op het succesvolle concept van de Mobibus: de gemeente, politiezone of scholengroep die de Verkeersweek aanvraagt, staat in voor het opstellen van het weekschema en de praktische zaken, en draagt gedeeltelijk bij in de kosten. Meer informatie staat op www.verkeeropschool.be/project/verkeersweken.