Verkiezingen 2018: kom oefenen op een stemcomputer

Elektronisch stemmen is niet voor iedereen even duidelijk of makkelijk. Heeft u nog nooit elektronisch gestemd of wil u de stemprocedure nog eens oefenen? Dan kan u van maandag tot en met vrijdag, tussen 9 en 17 uur, zonder afspraak, terecht bij:

Antwerpen

Dienstencentrum Linkeroever - Louis Paul Boonstraat 22 - 2050 Antwerpen

Dienstencentrum Hof Ter Beke - Balansstraat 23/A - 2018 Antwerpen

Dienstencentrum Olijftak - Hollandstraat 21/27 - 2060 Antwerpen

Berendrecht

Dienstencentrum De Molengeest - Frederik-Hendrikstraat 53 – 2040 Berendrecht

Berchem

Dienstencentrum De Meere - Corneel van Reethstraat 10 - 2600 Berchem

Borgerhout

Dienstencentrum De Fontein - Fonteinstraat 31 - 2140 Borgerhout

Deurne

Dienstencentrum Bosuil - Bosuil 160 - 2100 Deurne

Dienstencentrum Arena - Gabriël Vervoortstraat 2 - 2100 Deurne

Ekeren

Dienstencentrum Hagelkruis - Klein Hagelkruis 83 - 2180 Ekeren

Hoboken

Dienstencentrum Portugesehof - Portugesestraat 1 - 2660 Hoboken

Merksem

Dienstencentrum ’t Dokske - Minister Schollaertstraat 24 - 2170 Merksem

Wilrijk

Dienstencentrum Valaar - Dichtersstraat 115 - 2610 Wilrijk

U kan verder ook nog op volgende adressen terecht om de stemprocedure te oefenen:

Rechtbank van Eerste Aanleg (Wandelzaal) - Bolivarplaats 20 – 2000 Antwerpen - van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16 uur

Antwerpen.be centrum (Digipolis) - Generaal Armstrongweg 1 – 2020 Antwerpen – van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16.30 uur

Atlas – Carnotstraat 110 – 2060 Antwerpen - van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 13 uur

(Bericht en foto Stad Antwerpen)