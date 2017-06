Vanmiddag hebben enkele jongeren verkoeling gezocht in het kanaal aan de Vaartkaai.

De politie wijst erop dat dit verboden, maar vooral levens gevaarlijk is. Met het warme weer is een duik in het koele water heel verleidelijk. Enkele jongeren doken in het water met een luchtmatras. Maar het water is er zeer koud en heeft een sterke onderstroom.