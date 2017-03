De Schotensesteenweg in Sint-Job-in-'t-Goor is vanochtend vroeg opgeschrikt door zware feiten. Een man heeft er rond 4u45 een appartement in de Schotensesteenweg in Sint-Job-in-'t-Goor beschoten. In de voordeur zitten er kogelgaten en ook in de muren van de inkomhal zijn er kogelinslagen van een zwaar kaliber aangetroffen. Dat meldt Gazet van Antwerpen. Er zouden ook twee molotovcocktails gebruikt zijn. Een dader die gekleed was in het zwart werd door getuigen zien toen hij wegvluchtte. De politie onderzoekt de feiten.