Tijdelijk werklozen krijgen van de Vlaamse overheid automatisch 202,68 euro op hun rekening gestort, waarmee zij een maand hun water- en energiefactuur kunnen betalen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) op Facebook gemeld. De Vlaamse regering maakte eerder deze week al bekend dat werknemers die in het statuut van tijdelijke werkloosheid geplaatst worden als gevolg van de coronacrisis, een maand hun water- en energiefactuur niet moeten betalen. Demir zegt dat de getroffen werknemers zelf niets moeten doen. "Het is de bedoeling dat de Vlaamse overheid komt tot een automatische en rechtstreekse storting van het bedrag op de rekening van de werknemer", zegt ze. De vergoeding van 202,68 euro is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. "De tussenkomst van de Vlaamse overheid wordt zo snel mogelijk gestort om het geheel van gezinsfacturen draaglijker te maken", zegt Demir. Ondertussen moeten de gezinnen hun factuur wel betalen tegen de uiterlijke betaaldatum die erop vermeld staat. "U kan steeds terecht bij uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten indien de betaling van deze factuur moeilijk is", aldus de minister. Ook verduidelijkt Demir dat er voorzien wordt in één tussenkomst per werknemer in het statuut van tijdelijke werkloosheid. Een gezin met meerdere tijdelijk werklozen krijgt dus meerdere tussenkomsten. Ook meldt ze dat ook wie geen rechtstreekse klant is, woont in een appartement of een wooneenheid van een sociale huisvestingsmaatschappij die collectief verwarmd wordt of wie beschikt over een budgetmeter, het bedrag op zijn rekening zal krijgen.