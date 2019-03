Verkrachting van minderbegaafde vrouw zwaarder bestraft

Het Antwerpse hof van beroep heeft Mustapha B. veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van een minderbegaafde jonge vrouw. Hij kreeg twee jaar meer dan in eerste aanleg. Het hof beval ook de onmiddellijke aanhouding van de 'multirecidivist', die al zeventien jaar achter de tralies doorbracht.

Mustapha B. had op 4 oktober 2015 een 21-jarig meisje aangesproken op het Antwerpse Kiel. Het slachtoffer, dat functioneert als een meisje van 8, had met een vriend afgesproken om te gaan joggen, maar de jongen was niet komen opdagen. De beklaagde nam haar mee naar zijn woning, liet haar wiet roken en verkrachtte haar. Hij gaf haar daarna 2 euro voor een frisdrank.

Het meisje besprak het voorval later op de bus naar het bijzonder onderwijs. Een leerkracht lichtte de directie in en die verwittigde de ouders, waarna een klacht volgde. Toen de beklaagde twee maanden later verhoord werd, zat hij in de gevangenis voor een vechtpartij. Hij ontkende dat hij haar gedwongen had. 'Het was een geil meisje dat zin had in seks. Dat sla je als man niet af', verklaarde hij.

Net zoals de rechters in eerste aanleg, vond ook het hof van beroep het bewezen dat hij haar verkracht had. Mustapha B. liep in het verleden al verschillende veroordelingen op voor drugsfeiten en geweldsdelicten en bracht al 17 jaar achter de tralies door. Hij verblijft momenteel illegaal in het land. Ex-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) trok vorig jaar zijn verblijfspapieren in om hem te repatriëren, maar Marokko weigert hem terug te nemen. Hij verbleef in het repatriëringscentrum van Steenokkerzeel, maar Vreemdelingenzaken moest hem op 22 januari vrijlaten, omdat de maximale vasthoudingstermijn van acht maanden bereikt was.

Mustapha B. was donderdag niet aanwezig bij de uitspraak. Het hof van beroep vreest dat hij zich aan de uitvoering van zijn celstraf zal proberen te onttrekken en beval daarom zijn onmiddellijke aanhouding.