Verlaten stad

Supermarkten en andere winkels die vanaf maandag wel nog open mogen blijven, mogen geen producten aanbieden die verkocht worden in andere winkels die wel hun deuren moeten sluiten. Dat wordt bevestigd in het ministerieel besluit dat zondag in het Staatsblad werd gepubliceerd. Het gaat onder meer om speelgoed, multimedia en kleding. De winkels die niet zijn opgenomen op de lijst van essentiële handelszaken krijgen allemaal de kans om producten te leveren aan huis en om een ophaaldienst te organiseren voor de deur. Om oneerlijke concurrentie te vermijden, mogen de winkels die wel openblijven een reeks producten niet meer aanbieden. Die lijst van producten is nu bekend: meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot keukengerei, mobiele verwarmingstoestellen, decoratieartikelen met uitsluiting van kaarsen, multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires, juwelen, lederwaren, sportartikelen, en dergelijke. Ook bevestigt het besluit dat de doe-het-zelf-zaken enkel materialen mogen verkopen om werken uit te voeren in huis of in de tuin. Nog één keer een overzicht van winkels die open mogen blijven: Het gaat om de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels; de winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten; de dierenvoedingswinkels; de apotheken; de kranten- en boekenwinkels; de tankstations en de leveranciers van brandstoffen; de telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen; de winkels voor medische hulpmiddelen; de doe-het-zelfzaken; de tuincentra en boomkwekerijen; de bloemen- en plantenwinkels; de groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze laatsten; de gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen; de gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en fournituren verkopen; de winkels voor schrijf- en papierwaren. En ook zelfstandige dienstverleners zoals notarissen, syndici en advocaten mogen blijven werken. Garages en fietsenwinkels mogen openblijven voor pech-, herstellings-, onderhouds- en naverkoopdiensten. Een reeks contactberoepen moet dan weer de deuren sluiten: de schoonheidssalons, de niet-medische pedicurezaken, de nagelsalons, de massagesalons, de kapperszaken en barbiers en de tatoeage- en piercingsalons. (Foto © Belga)