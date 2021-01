Nieuws Verlaten straten op nieuwjaarsnacht

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het was een vreemd beeld vannacht in de stad. Geen traditioneel nieuwjaarsvuurwerk en gesloten café's en restaurants... wie wou feesten moest dat in zijn eigen bubbel doen en dat was ook te merken in de Antwerpse straten. Waar zich anders duizenden feestvierders verzamelen was het vannacht om 12 uur leeg en verlaten.