Verlenging voorsorteerstrook Antwerpsestraat in Mortsel

Vanaf maandag 9 juli zal het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende twee weken werken op de Antwerpsestraat in Mortsel. Net voor het kruispunt met de Jozef Hermanslei en de Hendrik Kuijpersstraat wordt de rechterrijstrook richting Antwerpen verlengd. Verkeer op de Antwerpsestraat richting Antwerpen blijft steeds mogelijk, maar bestuurders zullen er tijdelijk over de tram- en busbaan moeten rijden.-

De werken met hinder beginnen op maandag 9 juli en duren tot en met vrijdag 20 juli. De rijbaan van de Antwerpsestraat richting Antwerpen is dan ingenomen, maar verkeer blijft steeds mogelijk over de tram- en busbaan in het midden van de straat. Tijdelijke verkeerslichten zullen het verkeer regelen en er worden doorgangen voorzien in het hekwerk langs de tram- en busbaan. Fietsers kunnen ter hoogte van de werkzone met de fiets aan de hand over het voetpad.



Na vrijdag 20 juli zijn de werken met de grootste hinder achter de rug (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) en rijdt het verkeer richting Antwerpen opnieuw normaal. In de week van 23 juli worden nog de nieuwe wegmarkeringen aangebracht.

(foto Google Street View)