Vermijd Kennedytunnel

Alweer zware verkeersellende vandaag. Dit keer na een ongeval in de Kennedytunnel deze voormiddag.

Rond half elf gebeurde er een ongeval in de tunnelkoker richting Nederland. Vijf vrachtwagens raakten daarbij betrokken. Twee voertuigen moesten worden getakeld en dat vergt veel tijd in een tunnel. Het ongeval veroorzaakte dan ook veel hinder. Het verkeerscentrum raadt iedereen aan om de omgeving te mijden. De Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt.