Vermist : 54-jarige vrouw uit Aartselaar

Op maandag 02 december, omstreeks 10u30, werd de 54-jarige Marianne VAN DEN BERGH voor het laatst gezien in haar woonplaats in de Jan Blockxlaan in Aartselaar. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Haar wagen, een witte Fiat 500 met nummerplaat JWB-691 werd teruggevonden in de Rupelstraat in Niel. Mevrouw VAN DEN BERGH is 1m64 lang en mager gebouwd. Zij heeft halflang blond haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een beige jas, een donkere broek en zilverachtige schoenen.