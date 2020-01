Vermist : Tanja Schulenburg

Tanja Schulenburg is sinds nieuwjaarsnacht vermist. Ze werd het laatst gezien in café 'Het Witte Paard' aan de Grensstraat in Putte-Kapellen.

Haar familie heeft op Facebook een oproep geplaatst. Tanja werd het laatst gezien tussen 3 en 4 uur 's ochtends in café het Witte Paard in de Grensstraat in Putte-Kapellen. Ze heeft zwarte jas ,grijze wolle trui, zwarte broek en licht grijze schoen van Adidas met witte strepen.

Wie de vrouw nog gezien heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

(straks meer in het ATV-nieuws)

(foto : Facebook)