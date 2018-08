De 17-jarige Amber Van Bergen is vermist sinds 27 mei. Child Focus spreekt van een onrustwekkende verdwijning.

Amber is slank gebouwd, heeft lang donkerbruin haar en groene ogen. Ze is 1m60 groot.

Wie informatie heeft kan zich wenden tot de politie of contact opnemen met Child Focus op telefoonnummer 116 000 of per mail : 116000@childfocus.org