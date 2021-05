Vermiste man heeft dringende medische zorgen nodig

Er is een 61-jarige man vermist, Gora Sene. Hij is gisteren rond 17u voor het laatst gezien in het opvangcentrum Dokters van de Wereld in de Lange Scholierenstraat in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Meneer Sene is 1m70 lang en normaal gebouwd. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een gestreepte trui, een lichtgrijze broek, een blauwe muts, een zwarte bril en werkschoenen.

Meneer Sene heeft dringende medische zorgen nodig en kan verward overkomen.

Hebt u Gora SENE gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.