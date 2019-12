Vermoedelijke inbrekers vluchten voor de politie en springen in de Schelde

Vanochtend zijn twee mannen met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat ze in de Schelde waren gesprongen. De twee waren te voet op de vlucht voor de politie, vermoedelijk omdat ze even voordien ergens aan het inbreken waren.

De politie werd vanochtend omstreeks 4.30 uur naar de Lange Vlierstraat geroepen voor een wat onduidelijke noodoproep. Allicht toevallig botste de uitgestuurde politiepatrouille er vervolgens op twee mannen die te voet wegliepen. De achtervolging werd ingezet en de mannen vluchten tot op de Scheldekaaien. 'Onze mensen zagen hoe een van de twee in het water sprong en de overkant trachtte te bereiken, maar rechtsomkeer moest maken', zegt Sven Lommaert van de Antwerpse lokale politie. 'Nadat hij weer uit het water kwam, was hij volledig onderkoeld. De Schelde is sowieso al verraderlijk en zeker bij deze temperaturen. Even verderop hebben we ook de tweede verdachte gevonden, eveneens helemaal doorweekt.' Onderzoek in de buurt leverde nog de vondst op van een zak met inbrekersmateriaal die onder een auto lag. Mogelijk hadden de twee die weggegooid tijdens hun vlucht. Of de verdachten effectief ergens ingebroken hebben, zal nog moeten blijken uit verder onderzoek en eventuele inbraakmeldingen. Na verzorging zullen de mannen worden verhoord.