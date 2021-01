Vermoedelijke leider van Antwerpse drugsbende opgepakt in Spanje

In Spanje is onlangs een 33-jarige Belg opgepakt die ervan verdacht wordt een leidinggevende rol te spelen binnen een drugssmokkelbende die actief is in de Antwerpse haven. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis en de advocaat van de verdachte bevestigt de aanhouding. Tegen Yannick W., die binnen het milieu ook bekend zou staan als 'Flash', liep al enkele maanden een Europees aanhoudingsbevel.

W. zou een van de vermoedelijke leiders zijn van een bende waarnaar al een jaar een onderzoek loopt in Antwerpen, nadat een vrachtwagenchauffeur een container die was geselecteerd voor een douanecontrole gewoon meenam. Het netwerk zou minstens tien drugstransporten hebben uitgevoerd, telkens goed voor honderden kilo's coke. Het Antwerpse parket communiceert voorlopig niet over de zaak.

De advocaat van W., Sahil Malik, bevestigt wel dat zijn cliënt in Spanje is opgepakt op vraag van ons land en dat hij daar op zijn overlevering wacht. 'Mijn cliënt verzet zich daar ook niet tegen', zegt Malik. 'Eigenlijk had hij al hier moeten zijn, want Spanje heeft eind december al beslist dat hij naar België moet, maar de feestdagen en corona zorgden voor vertraging.' Allicht volgt de overlevering de komende dagen of weken, afhankelijk van eventuele quarantainemaatregelen.

