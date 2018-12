De oudste fietsclub in ons land, de Royal Antwerp Bicycle Club, moet door geldgebrek haar werking terugschroeven. Daardoor zullen er in 2019 geen renners zijn die wedstrijden betwisten. De club met stamnummer één blijft wel organisatorisch actief, en ook ook toeristen kunnen er nog steeds terecht. Maar competitiewielrennen zit er dus niet meer in.