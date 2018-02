Seks voor het huwelijk, homoseksualiteit en een hoofddoek of niet. Het zijn maar enkele onderwerpen die de Nederlands-Turkse schrijfster Nazmiye Oral vandaag aanhaalde tijdens haar toneelstuk in Het Oude Badhuis in Antwerpen-Noord. In "Niet meer zonder jou" bespreekt ze enkele taboes in de moslimgemeenschap. Oral gaat in het stuk in debat met haar mama, die in tegenstelling tot haar een traditioneel gesluierde vrouw is.