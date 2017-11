Vernieuwde bibliotheek Driehoek opnieuw open voor publiek

Op dinsdag 7 november heropent bibliotheek Driehoek in Ekeren na een grondige renovatie van enkele maanden. De vernieuwde bib zet in op een meer klantgerichte en innovatieve aanpak met een marktzone, leesnest, koffiehoek, muziekmeubel en podium voor kleine optredens.

Na De Vertellerij in Berchem, Elsschot op Linkeroever, Arena in Deurne, Kielpark op het Kiel, De Poort in Berchem en Viswater in Berendrecht kreeg ook de Ekerse districtsbibliotheek een frisse restyling met eigen accenten.

Na jaren intensief gebruik was bib Driehoek toe aan een make-over. In de vernieuwde bib verschuift het accent van louter materialen uitlenen naar beleving. Ook de muziekwerking neemt een prominente plaats in.

Op de benedenverdieping is er een ‘marktzone’ met op maat gemaakte meubels die de klanten aanzetten om de collectie op een andere manier te gebruiken en te bekijken.

Voor de jongste lezertjes is er een ‘leesnest’.

Bezoekers kunnen in de koffiehoek - op papier of tablet - kranten van over de hele wereld lezen.

Eén van de speerpunten van de vernieuwde bib is de muziekwerking. Naast de bestaande cd-collectie is er ook een podium waar zowel de bib, het cultuurcentrum 252CC, als lokale verenigingen en culturele partners gebruik van kunnen maken. Als kers op de taart is er een digitale jukebox waarin bezoekers nieuwe muziek kunnen ontdekken en grasduinen in de collectie. Ze kunnen ook zelf playlists toevoegen en op hun beurt andere gebruikers inspireren.

Bib Driehoek is nu ook een selfservicebibliotheek met een zelfuitleeninstallatie. Klanten kunnen zelf hun geleende materialen beheren. Er is altijd een bibmedewerker aanwezig om te helpen indien nodig.

Op zaterdag 24 februari 2018 wordt de vernieuwde bibliotheek ingehuldigd met een groot publieksfeest voor de hele buurt.

(foto : Sigrid Spinnox - stad Antwerpen)