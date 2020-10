Vernieuwde mobiliteitskaart van Slim naar Antwerpen biedt realtime-mobiliteitsinfo

De mobiliteitskaart op de website en de app van Slim naar Antwerpen is grondig vernieuwd. Gebruikers krijgen voortaan realtime-data te zien van De Lijn en verschillende deelmobiliteitsaanbieders. Per vervoersmiddel vinden ze nu ook de prijs en de voorwaarden. Daarnaast werd de kaart overzichtelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.

Op de website www.slimnaarantwerpen.be en via de gelijknamige app kunnen gebruikers voor eender welke locatie de vervoersmogelijkheden opzoeken en worden alle opties getoond binnen een straal van 5, 15, 30 of 60 minuten wandelen of fietsen. Met de meest recente vernieuwing krijgen bezoekers nu ook realtime-data van De Lijn te zien. Zo kunnen ze makkelijk opzoeken wanneer precies de bus of tram aan een bepaalde halte zal stoppen. Ook realtime-data van deelmobiliteitsaanbieders Velo, Bird en Poppy zijn nu beschikbaar. Op de website kan je zien waar deze vervoersmiddelen zich bevinden en checken hoeveel batterijvermogen een elektrische step of scooter nog heeft. Daarnaast is er nu per vervoersmiddel ook extra informatie, zoals de prijs en de voorwaarden, beschikbaar. 'Vanaf nu wordt het makkelijker dan ooit om terug te vinden welk vervoersmiddel in jouw buurt beschikbaar is, waar en wanneer.

Mobiliteit vind je in Antwerpen op maat van iedereen. We werken er hard aan om dat aanbod zo eenvoudig mogelijk beschikbaar te stellen', zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Ook de mobiliteitskaart werd aangepast. Gebruikers kunnen voortaan zelf kiezen welke vervoersmogelijkheden, betaalzones en/of verkeersinformatie voor hen relevant zijn. Wat niet relevant voor hen is, krijgen ze niet meer te zien. Voorts kregen de informatielagen een nieuwe indeling en de verschillende betaalzones zijn beter gevisualiseerd met een duidelijkere afbakening van de parkeertariefzones en zonecodes. Bestuurders die een toelating willen kopen om de lage-emissiezone (LEZ) van de stad binnen te rijden, krijgen nu online te zien aan welke automaten ze daarvoor terecht kunnen.

(bericht en foto : Slim naar Antwerpen)