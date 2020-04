Vernieuwde Oude Spoorwegberm wordt gedeeltelijk opengesteld

Volgens de vooropgestelde planning was de oude spoorwegbedding tussen Reepkenslei en Kruisschanslei in Kontich al terug in gebruik geweest. Een wandeling in de vernieuwde Oude Spoorwegberm zou in tijden van corona een welkome afwisseling vormen.

Het enige werk dat een openstelling noch belemmert, is de afwerking van het nieuwe fiets- en wandelpad door een Nederlandse firma. Door de coronamaatregelen zijn zij echter in de onmogelijkheid dit sluitstuk uit te voeren. “Om toch aan de nood tegemoet te komen, besliste het college, in samenspraak met de aannemer om de Oude Spoorwegberm intussen toch gedeeltelijk open te stellen.” zegt schepen van groenvoorziening Wim Claes.

Toegang voor voetgangers op eigen risico gedoogd

Burgemeester Bart Seldeslachts: “We merken dat heel wat mensen nu de aanwezige werfhekken en signalisatie negeren. Principieel blijft de signalisatie aanwezig en de toegang dus verboden, maar gezien de huidige omstandigheden zullen we de toegang wel gedogen. We hebben er alle begrip voor dat mensen juist nu hier willen wandelen. Daar wil het bestuur zeker aan tegemoet komen. Vermits het pad echter nog niet volledig voltooid is, kunnen en mogen we het niet officieel openstellen. We schatten de risico’s goed in en stelden vast dat er voor wandelaars niet echt een probleem bestaat.

Voor fietsers daarentegen, zijn er nog wel enkele problemen. Daarom zullen we de toegang enkel gedogen voor voetgangers, fietsers gebruiken het pad met de fiets aan de hand. Op moeilijke plaatsen brengen we bijkomende signalisatie of waarschuwingen aan om ongevallen te vermijden en ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Noch de aannemer, noch het lokaal bestuur kunnen verantwoordelijk worden gesteld bij ongevallen. Voor fietsers die het knooppuntennetwerk volgen is er een duidelijke omleiding langs de Mechelsesteenweg.

Met deze gedoogde openstelling voor voetgangers wil men de mensen al van het gebied laten genieten. Toch vraagt het gemeentebestuur dit te doen met volgende “leefregels”:

-wees voorzichtig, je betreedt het gebied op eigen verantwoordelijkheid;

-toon respect voor de natuur en blijf op de paden;

-hou je honden aan de leiband en laat ook geen zwerfvuil achter

-in dit natuurgebied horen geen motorvoertuigen thuis.

(bericht en afbeelding : Gemeente Kontich)