Vernieuwde perrons in station Mortsel-Oude God

De perrons in de stopplaats Mortsel-Oude God zijn volledig vernieuwd. De wanden werden opgefrist, de schuilhuisjes vernieuwd en er is nieuwe energiezuinige slimme verlichting. Mortsel-Oude God is een stopplaats met haltes van twee IC-treinen per uur op de drukke spooras Antwerpen-Brussel. NMBS investeerde 360.000 euro in meer comfort en veiligheid voor de reizigers.

De werkzaamheden voor de vernieuwing van de perrons in Mortsel-Oude God startten begin december 2016 en zijn nu volledig klaar. Voor de reizigers is het een stuk comfortabeler om de trein in Mortsel-Oude God te nemen. Alle graffiti werd van de muren verwijderd, de oude luifels werden afgebroken en de schuilhuisjes werden vernieuwd. De nieuwe energiezuinige slimme led-verlichting wordt gedimd wanneer er geen treinen of reizigers zijn. Wanneer er een trein passeert of reizigers binnenkomen, wordt de verlichting automatisch volledig aangeschakeld.

Foto: Google Street View