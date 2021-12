De atleten van atletiekclub Brabo zullen nog langer moeten wachten vooraleer ze opnieuw kunnen trainen op hun piste in Park Groot Schijn in Deurne. Want de werken lopen enkele maanden vertraging op. De leden van atletiekclub Brabo kunnen wel uitwijken naar bevriende clubs in Deurne, Merksem, Berchem en Schoten. Maar bij atletiekclub Brabo zitten ze wel verveeld met de situatie.