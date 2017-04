Vernieuwing complex Noorderlaan - A12 in Ekeren start op 5 mei

Minder vrachtwagens op onze wegen. Dat is ook het doel van het Antwerpse bedrijf Tri-Vizor. Die firma kon 4 koekjesfabrikanten overtuigen hun transporten gezamenlijk naar de winkels te vervoeren in plaats van dat elk apart te doen. Vorige maand werd dat systeem voor het eerst uitgetest en meteen met succes. De deelnemende fabrikanten en supermarkten zijn van plan samen te blijven werken.