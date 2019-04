Vernieuwing liften Sint-Annatunnel verschuift naar 2020

De vernieuwing van de liften van de voetgangerstunnel wordt uitgesteld tot 2020.

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan een omvangrijk vernieuwingsproject voor de liften in de Sint-Annatunnel in Antwerpen. Oorspronkelijk werd gemikt op het tweede kwartaal van 2019 om te kunnen starten met de werken. Maar de werken worden nu uitgesteld naar 2020

Tijdens de vernieuwingswerken aan de liften zullen de roltrappen 24/7 blijven draaien om de hinder te milderen. Om er zeker van te zijn dat de roltrappen bestand zijn tegen de hogere belasting moeten ze eerst grondig nagekeken worden en dient er onderhoud te gebeuren. Deze werken vinden plaats in de periode tussen eind april en eind juni. Eerst wordt er achter de schermen aan de roltrappen gewerkt en is er weinig of geen hinder voor de gebruikers. Hoogstens zullen er sporadische onderbrekingen zijn van enkele minuten. In juni voeren we zichtbare onderhoudswerken uit aan de roltrappen en is er ook meer hinder. Dan wordt er per oever 9 dagen gewerkt. De roltrappen (per 2 roltrappen naast elkaar) liggen dan stil, maar blijven meestal toegankelijk. Af en toe zullen de roltrappen gedurende korte periodes (+- 60 minuten) volledig onderbroken zijn om bijvoorbeeld testen uit te voeren.