Vernieuwing wegdek Kruisweg/Antwerpsebaan

Vanaf maandag 2 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met grondige onderhoudswerken op de Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) in de haven van Antwerpen. Het wegdek is er versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111). De werken zullen ongeveer twee maanden duren. Verkeer blijft tijdens deze periode steeds mogelijk in beide richtingen langs één kant van de weg.

Vernieuwing wegdek

Het wegdek van de Kruisweg/Antwerpsebaan (N180) tussen de brandweerpost Berendrecht en het kruispunt met de Stabroeksebaan (N111) is versleten en aan vernieuwing toe. Wegen en Verkeer zal daarom de fundering en het asfalt van het wegdek grondig vernieuwen. Ook de boordstenen en de kolken worden mee vernieuwd. Het nieuwe wegdek zal comfortabeler en veiliger zijn en zal bijdragen tot een goede bereikbaarheid van de bedrijven in de omgeving. De werken starten op maandag 2 oktober en zullen ongeveer twee maanden duren. Per rijrichting wordt er ongeveer één maand gewerkt.

Werken in twee fases

De aannemer start met werken op de rijrichting Antwerpen (fase 1). Het verkeer rijdt dan in beide richtingen over één rijstrook op de kant richting Stabroek. Het verkeer richting Antwerpen moet ter hoogte van de aantakking van de Antwerpsebaan op de N180, verplicht rechts afslaan en de Antwerpsebaan volgen om zo terug aan te sluiten op de Noorderlaan (N180). De aansluiting van de Antwerpsebaan op de N180 is afgesloten voor verkeer komende van de Noorderlaan (N180).

In de tweede fase werkt de aannemer op de rijrichting Berendrecht en is de Kruisweg/Antwerpsebaan volledig afgesloten ter hoogte van de spoorweg aan de brandweerpost Berendrecht. In beide richtingen rijdt het verkeer dan over de kant richting Antwerpen en via de Antwerpsebaan naar de Noorderlaan (N180).

Het kruispunt van de Antwerpsebaan (N180) met de Stabroeksebaan (N111) blijft tijdens de werken vrijwel steeds open. Enkel tijdens de eerste fase is een zeer beperkte afsluiting van het kruispunt mogelijk. Het verkeer volgt dan een lokale omleiding via de A12 en de R2.



De bedrijven en het tankstation in de werfzone blijven tijdens de werken steeds bereikbaar.