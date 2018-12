Verongelukte Marc Sluszny krijgt Memory Wall

In beperkte kring hebben vrienden en intimi afgelopen week het leven van Marc Sluszny gevierd. De avonturier kwam de voorbije zomer om het leven bij een duikongeval in grotten nabij het Zuid-Franse Perpignan.

Hij werd in september begraven in Israël, een maand later gevolgd door een steenlegging. Maar nu heeft Sluszny in zijn sportclub en tweede thuis David Lloyd Antwerp in Edegem ook een eigen sereen eerbetoon gekregen met de onthulling van een ‘Memory Wall’, een kunstwerk, mini-bibliotheek en een herdenkingsboek waar iedereen een herinnering of woordje kan achterlaten.

“We vonden het belangrijk dat we in België ook iets deden om Marcs nalatenschap te eren en om samen het tragisch verlies een plaats te geven. Dat deden we door zijn leven te vieren en bijzondere verhalen met elkaar te delen. Daarbij kwamen natuurlijk vooral de vele facetten van Marc als persoon aan bod: de topsporter, mental coach, extreem avonturier, vriend en vader ”, vertelt Sigal Rabinovitz , Member Experience & Marketing Manager van David Lloyd Antwerp.

“Hij was voor onze club vooral ook een zeer belangrijk ambassadeur. En daarom geven we hem een plekje heel dicht bij ons. Marc kreeg zijn eigen ‘Memory Wall’ met een speciaal kunstwerk, verschillende foto’s en we geven mensen de kans om er te bladeren in één van zijn boeken. We hebben ook een herdenkingsboek gelegd. Iedereen kan hierin zijn persoonlijke boodschap kwijt. Het boek bezorgen we later aan de familie.”

(Bron en foto : David Lloyd Antwerp)