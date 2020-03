Verontruste moeder stuurt mail naar Koen Kennis over fietsbrug Berchem

Een verontruste moeder heeft een mail gestuurd naar Antwerps schepen voor mobiliteit en de ombudsvrouw over de fietsbrug in Berchem. Haar dochter is er gevallen en wil het probleem opnieuw aankaarten.

Hieronder de mail:

Gisterenochtend rond 7.45 uur kwam mijn dochter op weg naar haar werk ten val op de fietsbrug aan Berchem station. Die lag er op dat moment spekglad bij door de overvloedige regen van de laatste tijd en niettegenstaande ze een voorzichtige fietsster is, is ze toch onderuit gegleden.

Blijkbaar zo lees ik op verschillende fora is zij niet de enige. Ook haar 2 collega's op het werk bleven niet gespaard van een valpartij waardoor de ene voortaan uit schrik een andere route neemt en de andere de fiets aan de kant heeft gezet. Ik neem aan dat dit nooit de bedoeling was en dat men juist meer mensen aan het fietsen wil krijgen.

Als een gewone burger bij ijsgang of sneeuw het voetpad niet schoon maakt kan hij/zij daar een fikse boete voor oplopen. In dit geval is er tot hiertoe geen actie ondernomen. Ik wil hierbij ook aankaarten of men dit niet heeft kunnen voorzien. Is het materiaal dat hiervoor gebruikt werd dan nooit uitgetest....

Hopelijk wordt hier dringend werk van gemaakt en wordt ondertussen deze fietsbrug afgesloten om erger te voorkomen.