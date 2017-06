Verouderd parkje wordt nieuwe groene ruimte voor jeugd

Het parkje aan het Cockerillhof wordt vernieuwd. Dankzij de heraanleg komt er een waardevol stuk speelruimte vrij voor de Hobokense jeugd. De werken gaan op maandag 12 juni van start en eind augustus gaat het parkje weer open. Tot slot brengt het district in november de beplanting aan.



Op het kruispunt van de Jozef Leemanslaan en de Kapelstraat in Hoboken, staat het Cockerillhof met daarbij een parkje aangebouwd. Dat parkje wordt opnieuw aangelegd.

In de heraangelegde groene ruimte komen nieuwe paden tussen een grasplein, beplanting en een speeltoestel. Er is ook in enkele natuurlijke speelelementen voorzien om de verbeelding van kinderen en jongeren te prikkelen. “Met de heraanleg van dit pleintje komt er in Hoboken een waardevol stukje speelruimte bij voor onze jeugd”, zegt jeugdschepen Omar Fathi. "Kinderen in een natuurlijke omgeving laten spelen en hun verbeelding prikkelen is meer dan ooit nodig in ons digitaal tijdperk".

De werken starten op maandag 12 juni. Het park zal tot eind augustus afgesloten blijven om het gras alle kansen te geven om voldoende te groeien.

