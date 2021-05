Nieuws Verouderde wissel oorzaak van ontspoorde tram

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Een verouderde wissel. Daardoor ontspoorde woensdag een tram, op de Ruggeveldlaan in Deurne. Dat was al de tweede keer dat dat gebeurde in goed een maand tijd. Toen ging het om een fout van de chauffeur. Dit keer was er een andere oorzaak.