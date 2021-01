Verpleegkundige blijft grootste knelpuntberoep

De job van verpleegkundige blijft het grootste knelpuntberoep in Vlaanderen. Dat blijkt uit de nieuwe knelpuntberoepenlijst die is voorgesteld door minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Naast de zorg horen ook de bouw- en de IT-sector bij de sectoren met de grootste aantallen knelpuntberoepen. Een opvallende nieuwkomer in de lijst is het beroep van leidinggevende in een onderwijsinstelling, zoals directeur van een basisschool.

De lijst van knelpuntberoepen wordt elk jaar samengesteld door de VDAB. Het gaat om beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden. Voor de redactie van zijn lijst baseert de VDAB zich op zijn gegevens over vacatures en werkzoekenden enerzijds, maar ook op een bevraging van VDAB-experten en sectororganisaties anderzijds. Op de nieuwe lijst staan alles samen 190 knelpuntberoepen. Op nummer 1 staat nog steeds de job van verpleegkundige. De gezondheids- en welzijnszorg ontsnapt niet aan de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Het knelpunt in deze sector doet zich in de eerste plaats voor bij (hoofd)verpleegkundigen, maar ook bij de zorgkundigen en verzorgenden.

Technische functies

Meer dan de helft van de top 10 van de knelpuntberoepen gaat om een technische functie: van technicus industriële installaties over conducteur bouw/werfleider tot onderhoudsmecanicien. Andere beroepen in de top 10 zijn 'klassiekers' zoals bestuurder trekker-oplegger en analist-ontwikkelaar ICT. In vergelijking met vorig jaar zijn 6 knelpuntberoepen van de lijst verdwenen en werden er 8 nieuwe aan toegevoegd.

Verdwenen van en nieuwkomers de lijst

Beroepen die verdwenen, zijn onder meer trein- en metrobestuurder en wijnkelner. Volgens minister Crevits wil dit echter niet zeggen dat het voor die jobs nu gemakkelijker is om personeel te vinden. Ook een gewijzigd registratiegedrag door de werkgever kan een rol spelen. Een van de nieuwe knelpuntberoepen, is dat van 'payroll advisor'. Een complexe job, met hoge eisen wat betreft communicatieve vaardigheden en assertiviteit, luidt het. Bij andere beroepen bemoeilijken de specifieke arbeidsomstandigheden een vlotte invulling van de vacatures, bijvoorbeeld het nachtwerk bij zorgberoepen, of de zware beroepen in de bouw. Een opvallende nieuwkomer in de lijst is het beroep van leidinggevende in een onderwijsinstelling, een job die verschillende competenties vereist, met een complexe jobinhoud.

Corona-knelpuntberoepen

Nieuw zijn de 'corona-knelpuntberoepen': beroepen die momenteel minder een knelpunt zijn als gevolg van de coronamaatregelen, maar waarvan verwacht wordt dat de knelpunten zullen terugkeren na de crisis. Het gaat onder meer om kappers, schoonmakers van ruimten en lokalen, kelners en rijinstructeurs. Bij een herneming van de activiteiten is het mogelijk dat aanwervingen in die sectoren nog moeilijker zullen zijn omdat sommige werknemers de sector verlaten hebben en voor meer werkzekerheid kiezen in een andere sector. Volgens Wim Adriaens, de gedelegeerd bestuurder van de VDAB, biedt de huidige luwte op de arbeidsmarkt veel perspectieven, zowel voor werknemers als werkgevers. 'Werkgevers raad ik aan om goede profielen aan te trekken, werkzoekenden hebben nog altijd veel kans om snel werk te vinden als ze een opleiding volgen naar een van de vele knelpuntberoepen.'

Opleiding volgen

Ook minister Crevits vindt het nog steeds een goede keuze om nu een opleiding te volgen voor een knelpuntberoep. 'Ik blijf werkzoekenden en werknemers oproepen om deze periode aan te grijpen als een kans om een opleiding te volgen richting een knelpuntberoep. Elke vacature kan gematcht worden met een werkzoekende, indien men over de juiste competenties beschikt.'

