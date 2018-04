Verpleegkundigen slaan alarm over nieuw loonmodel

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) slaat alarm over IFIC, een nieuw loonmodel dat vanaf volgende maand honderdduizenden werknemers in de gezondheidszorg treft.

Ze vinden het nieuwe model onaanvaardbaar, onder meer omdat verpleegkundigen weinig zicht hebben op wat ze zullen verdienen en omdat sommigen zelfs minder pensioen dreigen te krijgen.

IFIC is een drastisch nieuw loonmodel voor honderdduizenden verpleegkundigen en ander zorgpersoneel, waar vakbonden en werkgevers jarenlang over hebben onderhandeld. Het uitgangspunt is dat niet meer naar de opleiding(en) wordt gekeken, maar naar functies. Dat moet leiden tot één duidelijk systeem over instellingen heen. Wie start met werken, valt automatisch onder IFIC.

Het huidig personeel kan kiezen of het overstapt, maar valt ook onder IFIC als het van functie of arbeidsplaats verandert.

Tegen 30 april moet iedere werknemer vernemen in welke functieklasse hun werkgever hem indeelt. Maar in de wandelgangen groeit de onvrede en de Unie krijgt steeds meer bezorgde vragen. Met een brief aan ministers Maggie De Block (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V) trekt ze aan de alarmbel.

'Volgens IFIC worden medewerkers in categorieën ingedeeld, zonder rekening te houden met de specifieke kenmerken van elk beroep en nog minder met die van het beroep van een verpleegkundige. Deze wijze van classificatie is onzin, en creëert een gevoel van onrechtvaardigheid en onrust bij de verpleegkundigen', klinkt het.

Volgens coördinator Wouter Decat is er grote onzekerheid. 'Verpleegkundigen op het veld moeten snel beslissen, met weinig zicht op de gevolgen. Er wordt zeer weinig gecommuniceerd. Mogelijk verdient men op het einde van de loopbaan zelfs minder.'

IFIC moet een loonsverhoging opleveren, maar de Unie stelt zich vragen bij de financiering. Ze vrezen ook voor de zorgkwaliteit. De koepel vraagt een herziening.